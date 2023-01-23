『Case Logic CCAM4116 CAM LPTP 15.6 BP BLK ノートパソコン/タブレット用 バックパック 29L CS7【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 36分に出品され03月08日 15時 36分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Case Logic CCAM4116 CAM LPTP 15.6 BP BLK ノートパソコン/タブレット用 バックパック 29L CS7
【商品説明】
・10インチのタブレットに対応するスリップポケット
・15.6インチノートパソコンの収納に対応
・[カラー]Black
・ドリンクボトルを収納できる両サイドポケット
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・収納力に優れた2つのメインコンパートメント
・貴重品やアクセサリー類の収納に便利な前面ポケット
【サイズ】
高さ : 7.37 cm
横幅 : 31.24 cm
奥行 : 46.74 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Case Logic CCAM4116 CAM LPTP 15.6 BP BLK ノートパソコン/タブレット用 バックパック 29L CS7427
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落札価格8250円
627 入札履歴
終了
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