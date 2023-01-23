『Blippi?Water Doodle Mat by Creative Kids ? Super Water Drawing Mat with Hid【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 24分に出品され03月31日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・本商品は米国の並行輸入品です。商品は全てUS仕様となります
・米国倉庫より日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。
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日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します。
・本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
・時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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・通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送中に外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。
・この点、ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
・注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
・「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
・その他、利用規約はお買い物ガイドをご確認下さい。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Blippi?Water Doodle Mat by Creative Kids ? Super Water Drawing Mat with Hidden Colors - Super Mat for Boys and Girls ? Water Coloring Mat for Kids ? 39.5 X 31.5-26 pcs?? Ages 2 & Up
|ブランド名
|商品コメント
| Mess Free Water Drawing Mat: The Creative Kids water drawing mat will allow kids to create superb drawings and enjoy hours of fun with the super water pen that will reveal hidden pictures
Ta-Da.....It’s Gone You can reuse your Blippi Water Mat over an over for endless fun. Watch as your images disappear from the mat after a few minutes; The water will evaporate and leave you with a blank canvas once again; It’s magical to watch the images appear and disappear
Learn The Abcs With Your Friend Blippi: Give your children the chance to learn in the most fun way with the help of their friend Blippi. Help them draw the ABCs while sounding them out. Try to draw the whole alphabet before it disappears
Everything You Need In An All-Inclusive Kit: Our no mess coloring mat for toddlers comes equipped with 26 pieces to give children various creative options such as Blippi stickers， stencils， stamps and more
Completely Safe For Kids To Use: Leaving kids around harmful paints is not something any parent wants. Our water mat is completely safe since it works just with clear and pure water
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0653899041519
商品コード
YS0000042038515519
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落札価格8246円
119 入札履歴
終了
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