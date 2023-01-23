『ジェントス LEDデスクライト ルミサス R190 【明るさ 1800ルーメン】 ホワイト DK-R190WH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 21分に出品され04月22日 00時 21分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
広範囲照射で実用的なデスクライトシリーズもっと眼のことを考えたデスクライト3色調色＆無段階調光機能搭載ワイド発光で広範囲を明るく照らす (JIS AA形相当)【眼のことを考えたデスクライト】高演色 (Ra95) LEDによりブルーライトを軽減 (※) し、太陽光に近い自然な光を実現。眼が疲れにくい※当社の旧製品 (平均演色評価数Ra80のLEDを使用) と比べ、ブルーライトを約20％軽減【調色・調光メモリー機能】消灯前の光の色と明るさを記憶。再度点灯させた時に同じ光色・明るさで点灯する光色を昼白色から電球色まで無段階で調光できる調色機能付き明るさを調節できる調光機能付き多重影のできにくい導光板を採用光のチラつきを抑えたフリッカーレス縦向き・横向きの設置場所に対応、2-WAYクランプ付属タッチセンサースイッチ
東京メタル工業 デスクライト LED4.5W 白 AM-9017WHZ
¥ 8272
照明器具 東京メタル工業 デスクライト LED4.5W 白 AM-9017WHZ
¥ 8261
ツインバード LEDダブルアームライトREFLECHTECHPro ホワイト LE-H832W
¥ 8261
Ticent ナイトライト 7色変化
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AORAEM 2.5X 7.5X 10X LED Light Helping Hands Magnifier Station，Magnifying G＿並行輸入品
¥ 8260
3d Mario夜間ライトタッチスイッチテーブルデスクOptical Illusionランプ、7色変更ライトwithアクリルフラット& ABSベース&
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3dミッキーマウスLED夜間ライトタッチテーブルデスクランプforキッズギフト、Elstey 7色3d Optical Illusionライトwith
¥ 8260
Despicable Me Projectable LED Nightlight
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デスクライト 折り畳み式 & USB充電式 LED 電気スタンド 目に優しい スタンドライト 5段調色 タッチセンサー テーブル 卓上 高さ
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Patriot Memory Viper Elite II DDR4 3600MHz 32GB (16GB x 2枚) デスクトップ用メモリ - PV
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オーム電機 LEDデスクランプ ブルーライトカット クランプライト クランプ式デスクライト 目にやさしい JIS規格AA形相当 広範囲を照ら
¥ 8257
デスクライト OOWOLF 電気スタンド LEDデスクライト 高演色Ra95 明るさ1400Lx 無段階調光 調色 幅広スタンドライト 多角度調整 アームライト クランプ式 卓上ラ
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山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ブラック Z-8N W セード幅160×118mm・全高472mm
¥ 8257
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 8252
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¥ 8252
デスクライト ジェントス LEDデスクライト 明るさ 300ルーメン 眼の事を考えたデスクライト ルミサス DK-R110BK ブラック
¥ 8252
萩原 デスク 机 簡易 折りたたみ 【付属キャスターに付替え可能】 ホワイトウォッシュ 高さ71 仕事 在宅 VT-7812WS
¥ 8252
山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ブラック Z-8N B セード幅160×118mm・全高472mm
¥ 8251
落札価格8246円
748 入札履歴
終了
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