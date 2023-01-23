ジェントス LEDデスクライト ルミサス R190 【明るさ 1800ルーメン】 ホワイト DK-R190WH【2025年の人気アイテム】

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広範囲照射で実用的なデスクライトシリーズもっと眼のことを考えたデスクライト3色調色＆無段階調光機能搭載ワイド発光で広範囲を明るく照らす (JIS AA形相当)【眼のことを考えたデスクライト】高演色 (Ra95) LEDによりブルーライトを軽減 (※) し、太陽光に近い自然な光を実現。眼が疲れにくい※当社の旧製品 (平均演色評価数Ra80のLEDを使用) と比べ、ブルーライトを約20％軽減【調色・調光メモリー機能】消灯前の光の色と明るさを記憶。再度点灯させた時に同じ光色・明るさで点灯する光色を昼白色から電球色まで無段階で調光できる調色機能付き明るさを調節できる調光機能付き多重影のできにくい導光板を採用光のチラつきを抑えたフリッカーレス縦向き・横向きの設置場所に対応、2-WAYクランプ付属タッチセンサースイッチ