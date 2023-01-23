『Lululemon Everywhere ベルトバッグ 1L (トゥルーネイビー)， ネイビー， one size【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 12時 18分に出品され03月31日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Lululemon Everywhere ベルトバッグ 1L (トゥルーネイビー)， ネイビー， one size
|ブランド名
|Lululemon Athletica
|商品コメント
| Lululemon Everywhere ベルトバッグ 1L
電話財布鍵 この汎用性の高いベルトバッグを近づけておけばドアから出て次の冒険に出かけましょう
On the Move用に設計されています撥水性があり簡単に拭き取れます
ファスナー付きポケット外側ポケット内側ポケット
寸法:19cm x 5.5cm x 13cm (7.5 x 2 x 5インチ)
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439713563
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落札価格8246円
766 入札履歴
終了
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