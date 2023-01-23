『白井産業 表紙が見える 絵本棚 ラック 子供 収納 木製 リビングに置ける北欧テイスト かわいい【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 00時 54分に出品され04月27日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 白井産業 表紙が見える 絵本棚 ラック 子供 収納 木製 リビングに置ける北欧テイスト かわいい ハリネズミのオーナメント ナチュラルブラウン 幅56.3 高さ69.6 奥行26.5cm LAK-7055BSB ランドキッズ



商品コード：16041379688

型番：LAK-7055BSB

サイズ：【本体サイズ】:幅56.3×奥行26.5×高さ69.6cm

カラー：ブラウン



【商品説明】キッズの為の可愛い絵本の整理棚、シェルフ ランドキッズ。子供部屋のお片付けに便利な絵本ラック 本棚。白井産業の他の商品は「白井産業(shirai)のストアを表示」をクリック。

【本体サイズ】幅56.3×奥行26.5×高さ69.6cm 【本体素材】プリント紙化粧繊維板

【異素材】引手ビーチ 【表面加工】前板・地板・バックボードソフトフォーム 【耐荷重】底板5kg 地板15kg

【生産国】ベトナム 【組立】お客様組立品です。【注意】商品の