『ブラジル: リオデジャネイロ 港の景色 ビンテージポスター - プレミアム 500ピース ジグソーパズル 大人用 【並行輸入】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 23時 53分に出品され03月20日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 500 Pieces

・MyPuzzleの大人と家族のための挑戦的な500ピースのジグソーパズル。 最高品質の印刷インクで非常にカラフル。

・精密なカッティングダイスは様々な形状と正確にフィットするジグソーパズルピースを提供し、500ピース以上の大人用パズルダイスを誇りに思っています。

・高品質で本物のブルーのパズル段ボールのみを使用し、厚さ約0.08インチのプレミアムで、丈夫で長持ちするパズル解き体験を提供します。

・100%アメリカ製。 500ピースのジグソーパズルは米国内で製造され、出荷されます。

・パズルを解くのに役立つ、約13 x 17.5インチの参考ポスターが付属します。 Anderson Design Group、Inc.公式ライセンス商品。 アーティスト:スティーブン・ガルシア。