『パナソニック 衣類スチーマー ピンクゴールド調 NI-FS530-PN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 22時 31分に出品され03月20日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 衣類スチーマー ピンクゴールド調 NI-FS530-PN
【商品説明】
・汗臭・タバコ臭・飲食臭・防虫剤臭を脱臭。除菌も、アレル物質対策も。
・立ち上がり時間約24秒。自動ヒーターオフ新搭載で切り忘れても安心。
・連続・パワフル&ワイドスチームで安定したスチームが続く
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8230円
754 入札履歴
終了
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