『ヴェゼル ハイブリッド DAA-RU3(13/12〜) ハイブリッド車 LEB(1500) (標準搭載 44B19L) パナソニックバッテリー caos 60B19L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 05分に出品され03月29日 18時 05分に終了予定です。即決価格は8,223円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【車種】ヴェゼル ハイブリッド
【型式】DAA-RU3
【年式】13/12〜
【エンジン種類】ハイブリッド車
【エンジン型式】LEB
【排気量】1500
【仕様】
【環境対応】ハイブリッド車
【新車搭載バッテリー】標準搭載 44B19L
「お客様の車両に搭載されているバッテリー形式をご確認ください」
2018年3月時点での適合となります。以降の年式に関してはお問い合わせ下さい。
沖縄・離島に関しては別途中継料がかかります。
メーカー取り寄せのため在庫欠品の場合もございます。
お急ぎの場合は注文前に在庫確認をお願い致します。
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落札価格8223円
783 入札履歴
終了
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