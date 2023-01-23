『ヴェゼル ハイブリッド DAA-RU3(13/12〜) ハイブリッド車 LEB(1500) (標準搭載 44B19L) パナソニックバッテリー caos 60B19L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 05分に出品され03月29日 18時 05分に終了予定です。即決価格は8,223円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【車種】ヴェゼル ハイブリッド

【型式】DAA-RU3

【年式】13/12〜

【エンジン種類】ハイブリッド車

【エンジン型式】LEB

【排気量】1500

【仕様】

【環境対応】ハイブリッド車

【新車搭載バッテリー】標準搭載 44B19L



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LEB(1500)

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