『チャバツリー まな板 リムピッド カッティングボード M CU033-1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 15時 44分に出品され03月27日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:30.5x20.3x2.4cm

本体重量:約720g

素材・材料:アカシア

原産国:タイ