『ハンドバッグ マリークワント MARY QUANT(マリクワ)(マリークアント) デイジーシンプルポケット ミニトートグレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 23時 45分に出品され03月10日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マリークワント MARY QUANT(マリクワ)(マリークアント) デイジーシンプルポケット ミニトート（グレー） ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 28.30 cm
奥行 : 37.29 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8215円
662 入札履歴
終了
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