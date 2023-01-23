『エックスガール デイパック FAUX LEATHER MINI DAYPACK X-girl 105204053006 イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 57分に出品され03月07日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスガール デイパック FAUX LEATHER MINI DAYPACK X-girl 105204053006 イエロー



【商品説明】

・合皮

・性別: レディース

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー， フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エックスガール

デイパック

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