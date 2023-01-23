『エックスガール デイパック FAUX LEATHER MINI DAYPACK X-girl 105204053006 イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 57分に出品され03月07日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスガール デイパック FAUX LEATHER MINI DAYPACK X-girl 105204053006 イエロー
【商品説明】
・合皮
・性別: レディース
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー， フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8214円
137 入札履歴
終了
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