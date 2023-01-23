『マスターピース MP32 トランスフォーマー コンボイ(ビーストウォーズ) 完成トイ タカラトミー ギフト プレゼント 誕生日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 52分に出品され04月10日 21時 52分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質：ABSプラスチック



高さ：約18cm



生産地：中国