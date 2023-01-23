『西木野真姫 こうさか ほのか ラブライブ 海軍 未覚醒 セーラー服 舞台装 コスプレ 衣装 LoveLive コスチューム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 23時 40分に出品され03月07日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ 商品名 ]

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[ セット内容 ]

上着/スカート/ネクタイ

「記載のないアクセサリー 小物等は付属しません」



[ カラー ]

写真をご参考下さい



[サイズ ]

男性：S/M/L/XL/サイズ指定

女性：SS/M/L/XL/サイズ指定



※詳しいサイズにつきましては、下記商品情報を必ずご確認ください。



[ 素材 ]

制服ポリエステルなど



[ 送料 ]

1点 1500 円

2点目から1点毎に 300 円加算

(沖縄・北海道・離島は除く)

＊大量注文または高額商品をご注文頂いた場合、商品受け取りの際に税金がかかる場合が御座います。