シャイニーカラーズ / THE IDOLM＠STER SHINY COLORS GR＠DATE WING 01〜07 [CD＋Blu-rayセット]【年末の贈り物】

種別:CD+Blu-rayセット アニメ・ゲームゲーム音楽 発売日:2020/09/16 販売元:バンダイナムコフィルムワークス 登録日:2022/03/29 シャイニーカラーズ シャイニーカラーズ 当店厳選セット商品一覧はコチラ アイマス シャニマス 解説:シャニマス! アイドルマスターシャイニーカラーズが歌う!フェスアイドル育成シミュレーションゲーム内楽曲キャラクターソング収録 CDシリーズ第3弾!出演シャイニーカラーズ イルミネーションスターズアンティーカ 放課後クライマックスガールズアルストロメリア ストレイライト ノクチルセット内容商品名: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 01(CD+Blu-ray)種別: CD+DVD品番: LACM-14982JAN: 4540774149827発売日: 20200408商品内容: CD+BD 2枚組商品名: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 02種別: CD品番: LACM-14983JAN: 4540774149834発売日: 20201014商品内容: CD1枚組商品名: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 03種別: CD品番: LACM-14984JAN: 4540774149841発売日: 20201104商品内容: CD1枚組