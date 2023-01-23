『Shoebill ボディバッグ スリングバッグ 防水 X-PAC ショルダーバッグ 斜めがけ メンズ 軽量 (ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 08分に出品され03月28日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Shoebill ボディバッグ スリングバッグ 防水 X-PAC ショルダーバッグ 斜めがけ メンズ 軽量 (ブラック)
【商品説明】
・? お好みでスマホポーチ、ペットボトルホルダー等を拡張可能
・? スリムなのにたっぷり収納でタブレット端末収納もOK。全てのiPadは収納できます。 *サイズ縦30cm×横20cm×厚み2cmまでのタブレット端末収納可能
・? マチが最小1.5cmととてもスリムで最大10cmまで拡大可能
・? 財布にもなるデザインでスキミング防止素材がついたバックポケット
・? 雨にも強い素材、防水設計
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 42.29 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
235 入札履歴
終了
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