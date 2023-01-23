『Corsair HARPOON RGB WIRELESS ゲーミングマウス MS358 CH-9311011-AP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 51分に出品され03月24日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Corsair HARPOON RGB WIRELESS ゲーミングマウス MS358 CH-9311011-AP
【商品説明】
・5，000 万回以上のクリック耐久性を誇る堅牢な Omron 製スイッチと、高性能の10，000 DPI 光学センサー
・99g の軽量な構造
・Bluetooth・無線・有線接続に対応
・SLIPSTREAM ワイヤレステクノロジーによる、超高速の 1 ミリ秒以内の接続速度
・プログラム可能な 6 つのボタン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・最長 60 時間のワイヤレスゲーミングが可能
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8209円
364 入札履歴
終了
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