『東芝 microSDXCメモリカード256GB MUH-E256G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 04分に出品され04月04日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

東芝 microSDXCメモリカード256GB MUH-E256G



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.50 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。