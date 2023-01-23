『東芝 microSDXCメモリカード256GB MUH-E256G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 04分に出品され04月04日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東芝 microSDXCメモリカード256GB MUH-E256G
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.50 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
43 入札履歴
終了
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