『観葉植物 造花 幅80×奥行80×高さ155cm フィカス カシワバゴム インテリアグリーン リビング ダイニング インテリア雑貨〔代引不可〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 06分に出品され04月10日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 観葉植物 造花 幅80×奥行80×高さ155cm フィカス カシワバゴム インテリアグリーン リビング ダイニング インテリア雑貨 【ジャンル・特徴】 観葉植物 造花 フェイクグリーン 人工観葉植物 インテリアグリーン 人工植物 アートグリーン 店舗 お店 ショップ オフィス 会社 リビング インテリア雑貨 備品 什器 かんようしょくぶつ ぞうか ふぇいくぐりーん いんてりあぐりーん 水やり不要 お手入れ簡単 [ 52691 ]

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ 観葉植物

造花

幅80×奥行80×高さ155cm

フィカス

カシワバゴム

インテリアグリーン

リビング

ダイニング

インテリア雑貨〔代引不可〕