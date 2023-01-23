『ＣＨＡＭＯＫＡ首掛け扇風機 ネッククーラー＆ネックヒーター 冷暖両用冷却プレード付き 瞬間冷却 瞬間加熱 羽なし扇風機 6000mAh大容量【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 13時 06分に出品され03月17日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＣＨＡＭＯＫＡ首掛け扇風機 ネッククーラー＆ネックヒーター 【冷暖両用】冷却プレード付き 瞬間冷却 瞬間加熱 羽なし扇風機 6000mAh大容量 長時間連続使用 360サラウンド風 2段階風量 3段階冷却 3段階加熱Type-C充電式 静音設計 携帯扇風機 ハンズフリー 熱中症対策 寒さ対策 夏キャンプ/花火大会/土台暑/旅行/屋外/スポーツ/通勤/自宅 プレゼント 父の日 母の日のプレゼント人気 日本語説明書付き (ブラック)



【商品説明】

・【1年四季兼用！新世代ネックファン】2023年にデザインをアップグレードし、弊社のネックファンは夏と冬の冷却と加熱システムを搭載しています。3つの冷却タブレットと2つのメッシュファン、ダブル構造と冷却面積の増加により、快適な冷却を提供し、素早く冷却する効果を達成しま

CMR-X0C4NXHCMP

【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。