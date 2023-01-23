『コウゲンドウ(Koh Gen Do) 江原道 オリエンタルプランツ エモリエントクリーム 40g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 10分に出品され03月10日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コウゲンドウ(Koh Gen Do) 江原道 オリエンタルプランツ エモリエントクリーム 40g
【商品説明】
・サイズ:40g
・スキンタイプ:全肌質対応
・内容量:40g
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 6.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8201円
108 入札履歴
終了
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