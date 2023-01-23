『クリニーク CLINIQUE モイスチャーサージ ジェルクリーム 100H 200mL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 44分に出品され03月23日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリニーク CLINIQUE モイスチャーサージ ジェルクリーム 100H 200mL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.99 cm

横幅 : 8.99 cm

奥行 : 9.19 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。