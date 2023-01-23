ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対物レンズ有効径：50mm

・架台の仕様：三脚一体式

・焦点距離：360mm

・鏡筒サイズ・重量：(約)長さ34cm×外径6.8cm 254g



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 46.10 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

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他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。