『ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 46分に出品され03月08日 21時 46分に終了予定です。即決価格は8,200円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対物レンズ有効径：50mm
・架台の仕様：三脚一体式
・焦点距離：360mm
・鏡筒サイズ・重量：(約)長さ34cm×外径6.8cm 254g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 46.10 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8200円
76 入札履歴
終了
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