『ソルボDo(ソルボドゥ) 中殿筋+腰ガード ブラック 63033・S【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 11時 09分に出品され04月17日 11時 09分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソルボDo(ソルボドゥ) 中殿筋+腰ガード ブラック 63033・S



【商品説明】

・内容量:個装重量:490g

・原産国:日本

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :サイズ/S:75~85cm

・材質:素材・材質:本体:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンパッド(ソルボ):ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。