『Darkyazi Pet Feeding Mat Large for Dogs and Cats 24inch×16inch Flexible and Easy to Clean Feeding Mat Best for Non Slip Waterproof Feeding Mat. (C【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 56分に出品され03月10日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Darkyazi Pet Feeding Mat Large for Dogs and Cats，24""×16"" Flexible and Easy to Clean Feeding Mat，Best for Non Slip Waterproof Feeding Mat. (Coffee)ブランド：Darkyazi商品サイズ：24""×16""高さ：4.2 cm横幅：8.5 cm奥行：40.7 cm 商品番号：色：Coffee素材：Polyvinyl Chloride (PVC)