『プロックス 玉の柄 オールインワンミニ AIOM330 330【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 18分に出品され03月26日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 標準全長(網+柄):338cm

仕舞寸法(柄):45cm

継数:10本

標準自重(すべて含む):725g

先径:12.8mm

元径:32.8mm

カーボン含有率:90%

枠サイズ:33.5cm×38cm