『バービー(Barbie) シグネチャー ホリデーバービー 専用BOX入り&専用ドールスタンド付き6歳~GHT54【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 22時 37分に出品され04月12日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) シグネチャー ホリデーバービー 専用BOX入り&専用ドールスタンド付き6歳~GHT54
【商品説明】
・barbie:バービーはこれまで約180種類の職業やインスピレーションを与える数々の人物像、数え切れないほどのファッションやアクセサリーを通じて、女の子の"可能性"を提示してきた
・ゴールドが輝くメタリックのドレスをまとったホリデーバービー
・ブランド:マテル(MATTEL)
・女の子とその両親に提供する"可能性"を広げようとする"you can be anything"の取り組みを続けている
・年齢:6歳~
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 29.21 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
558 入札履歴
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