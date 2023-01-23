『バービー(Barbie) シグネチャー ホリデーバービー 専用BOX入り&専用ドールスタンド付き6歳~GHT54【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 22時 37分に出品され04月12日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バービー(Barbie) シグネチャー ホリデーバービー 専用BOX入り&専用ドールスタンド付き6歳~GHT54



【商品説明】

・barbie:バービーはこれまで約180種類の職業やインスピレーションを与える数々の人物像、数え切れないほどのファッションやアクセサリーを通じて、女の子の"可能性"を提示してきた

・ゴールドが輝くメタリックのドレスをまとったホリデーバービー

・ブランド:マテル(MATTEL)

・女の子とその両親に提供する"可能性"を広げようとする"you can be anything"の取り組みを続けている

・年齢:6歳~



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 29.21 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。