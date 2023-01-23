『エースジーン ショルダーバッグ 撥水加工 B510インチタブレット対応 軽量 ホバーライトクラシック メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 22時 37分に出品され04月11日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズショルダーバッグ

【商品名】

エースジーン ショルダーバッグ 撥水加工 B510インチタブレット対応 軽量 ホバーライトクラシック メンズ ブラック

ace.GENE(エースジーン)



【商品説明】

・【サイズ】:タテ26cmxヨコ33cmxマチ10cm

・【容量】:10L

・【重量】:410g

・ストラップの種類: ショルダー

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エースジーン

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