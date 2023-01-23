『SIDASシダス インソール オールラウンドタイプ マルチプラス M 20121262 ブラック M(25.0cm-26.5cm)【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 00時 56分に出品され04月16日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SIDASシダス インソール オールラウンドタイプ マルチプラス M 20121262 ブラック M(25.0cm-26.5cm)
【商品説明】
・あらゆるシーンに対応するオールラウンドタイプ。
・つま先の厚さ:4.0mm
・カカトと土踏まずをソフトにサポート。
・立体サポート、フィット感をまずは試したい方へ。
・銀イオンフォームで抗菌効果を発揮。
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
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終了
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