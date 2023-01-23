『SIDASシダス インソール オールラウンドタイプ マルチプラス M 20121262 ブラック M(25.0cm-26.5cm)【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 00時 56分に出品され04月16日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIDASシダス インソール オールラウンドタイプ マルチプラス M 20121262 ブラック M(25.0cm-26.5cm)



【商品説明】

・あらゆるシーンに対応するオールラウンドタイプ。

・つま先の厚さ:4.0mm

・カカトと土踏まずをソフトにサポート。

・立体サポート、フィット感をまずは試したい方へ。

・銀イオンフォームで抗菌効果を発揮。



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ SIDASシダス

インソール

オールラウンドタイプ

マルチプラス

M

20121262

ブラック

M(25.0cm-26.5cm)