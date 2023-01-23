『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 22時 27分に出品され03月21日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB
【商品説明】
・89cm 560ｇ平均 φ60mm
・打球部のヘリこみを防ぐメイプル加工
・木製ノックバット（硬式・軟式）
・素材：朴＋メイプル
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8021
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¥ 8021
落札価格8026円
37 入札履歴
終了
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