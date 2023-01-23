『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 22時 27分に出品され03月21日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB



【商品説明】

・89cm 560ｇ平均 φ60mm

・打球部のヘリこみを防ぐメイプル加工

・木製ノックバット（硬式・軟式）

・素材：朴＋メイプル



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。