『ミニーマウス 癒し ぬいぐるみ 大きい ラージサイズ 68.5cm 赤 ディズニー キャラクター おもちゃ 人形【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 59分に出品され03月29日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大きさ約53.9cm（立っている高さ）の大きなミニーちゃんのぬいぐるみです。

クラシックな赤いドレスを着ています。



素材

ポリエステル



商品内容

ぬいぐるみ１点



米国ディズニー正規ライセンス品です。