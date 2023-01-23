『ミニーマウス 癒し ぬいぐるみ 大きい ラージサイズ 68.5cm 赤 ディズニー キャラクター おもちゃ 人形【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 59分に出品され03月29日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大きさ約53.9cm（立っている高さ）の大きなミニーちゃんのぬいぐるみです。
クラシックな赤いドレスを着ています。
素材
ポリエステル
商品内容
ぬいぐるみ１点
米国ディズニー正規ライセンス品です。
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落札価格8190円
617 入札履歴
終了
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