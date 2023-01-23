『ゴーグル スノーゴーグル スキー スノボ スノーボード ミラーレンズ スカイラボ ボンジッパー VONZIPPER SKYLAB GMSNLSKY BFC プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 12時 58分に出品され04月05日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 女性の顔にもフィットするフォルムで人気のSKYLAB

【ブランド】

VONZIPPER（ボンジッパー）

【品目】

スノー ゴーグル

【型番】

SKYLAB スカイラボ

GMSNLSKY BFC

【フィッティング】

レギュラーフィット

【カラー】

フレーム：Black Satin（ブラックサテン）

レンズ：FIRE CHROME（ファイヤークローム）

交換レンズ：YELLOW（イエロー）

【素材】

フレーム：TPU100％（Thermoplastic Polyurethane）

レンズ：ポリカーボネート

【可視光線透過率】

24％

【紫外線カット率】

99％以上

【サイズ】

フレーム幅：155mm

フレーム縦：70mm

【仕様・機能】

球面レンズ

ダブルレンズ

曇り防止コーティング

【付属品】

純正レンズクロスポーチ

交換レンズ















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