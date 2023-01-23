『定価16万円 極美品 クチネリ ウェスタンシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 06時 14分に出品され04月28日 06時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルカリにて購入後にクリーニングに出しましたが、着用機会がないため出品いたします。



Brunello Cucinelli

ブルネロクチネリ



コットン100

ウェスタンシャツ

定価約16万円程度



LEISURE FIT

サイズ表記なし(S相当)

肩幅42.5

身幅51

着丈67

袖丈59.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 定価16万円

極美品

クチネリ

ウェスタンシャツ