『五十嵐刃物工業 鋼典 サヤナタ 鋼付 完全包装 C-3 1本【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 57分に出品され03月23日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 五十嵐刃物工業 鋼典 サヤナタ 鋼付 完全包装 C-3 1本 【ジャンル・特徴】 火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 [ C-3 ]