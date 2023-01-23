『ヤマト工芸 storage box Br サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 36分に出品され03月05日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※システムの都合上、ご購入後でも品切になっている場合がございます。その際は、メールでお知らせしますので必ずご確認ください。





【商品概要】

サイズ：約W36 D26 H21



【商品説明】

説明



リモコンや日常の小物の収納ボックス



【商品詳細】

ブランド：ヤマト工芸(Yamato)

商品名：ヤマト工芸 storage box Br サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105

製造元：ヤマト工芸(Yamato)

商品番号：YK19-105

商品内容：サイズ:約W36 D26 H21

色：Br



【当店からの連絡】

※サイズ・容量等が商品名に複数記載がある場合や、不明な場合は、ご注文前にお問い合わせください。