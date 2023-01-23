『ヤマト工芸 storage box Br サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 36分に出品され03月05日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
サイズ：約W36 D26 H21
【商品説明】
説明
リモコンや日常の小物の収納ボックス
【商品詳細】
ブランド：ヤマト工芸(Yamato)
商品名：ヤマト工芸 storage box Br サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105
製造元：ヤマト工芸(Yamato)
商品番号：YK19-105
商品内容：サイズ:約W36 D26 H21
色：Br
【当店からの連絡】
※サイズ・容量等が商品名に複数記載がある場合や、不明な場合は、ご注文前にお問い合わせください。
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落札価格8186円
96 入札履歴
終了
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