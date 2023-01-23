『ラジコン RC飛行機1000mm 電動SBACH342 RC航空機 PNPバージョン 組み立てキット モーターESC付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 03分に出品され03月29日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラジコン 飛行機1000mm 電動SBACH342 RC 航空機 PNPバージョン 組み立てキット With Motor ESC
※１枚目の画像が商品画像になります。※
材料: EPP
翼幅: 1000 ミリメートル
長さ: 990 ミリメートル
電気モーター: 2216 920KV
ESC: 30A
サーボ: 9 グラム * 4
プロペラ: APC 10*6
推奨バット: 3 S 1300 から 1800 mah
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¥ 8177
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Lykus M1 防撥水旅行バックパック DJI Mavic 3、Mavic 2 Pro/Zoom、DJI Air 2SとDJI Mini
¥ 8143
落札価格8184円
532 入札履歴
終了
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