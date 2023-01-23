『X-Kites 23インチ ベビーシャーク スカイダイヤモンド【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 07時 01分に出品され03月14日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ハンドルと75フィートのライン付き。

・スカイテール付き。

・対象年齢8歳以上。

・風量：5〜15MPH。

・すぐに組み立てられます。