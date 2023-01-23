『極美品✨プラダ リュック バックパック ブラック 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 06分に出品され03月21日 04時 06分に終了予定です。即決価格は19,950円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます‼️



✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品



○アイテム

PRADA✨プラダ リュック バックパック ショルダーバッグ ナイロン レザー ブラック 黒



○サイズ

約ヨコ28.5cm

約タテ31cm

約マチ17cm

約ショルダー62-68cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



○仕様

外側ファスナーポケット2

内側ファスナーポケット1



○白タグあり



○状態

目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです♫

ファスナー、金具問題ありません。



中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。



即購入OKになります(*^^*)



sg-a-00408 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨プラダ リュック バックパック ブラック 黒