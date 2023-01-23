『HAZARD4(ハザード4) Reveille Toiletry Bag Coyote 29.2 x 20.3 x 8.9 cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 44分に出品され03月12日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAZARD4(ハザード4) Reveille Toiletry Bag Coyote 29.2 x 20.3 x 8.9 cm



【商品説明】

・YKKジッパー

・サイズ:29.2 x 20.3 x 8.9 cm

・メイン素材: ネオプレン

・留め具の種類: ファスナー

・素材: ナイロン

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。