GEX ハビんぐ 柔ごこち 1kg〔×5セット〕 パルプ 床材 巣材 ハムスター モルモット ハリネズミ【2025の人気アイテム】

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紙よりふわふわ〜

パルプ 床材 巣材 ハムスター モルモット ハリネズミ

GEX ハビんぐ 柔ごこち 1kg〔×5セット〕 パルプ 床材 巣材 ハムスター モルモット ハリネズミ

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【商品名】 （まとめ）柔ごこち 1kg【×5セット】 【ジャンル・特徴】 紙よりふわふわ〜 [ 65497 ] 【メーカー名】ジェックス株式会社【型番】65497 ・柔ごこち 1kg 【商品特徴】 ペットと人にやさしい低アレルギー素材。 木のチップと比べ、アレルゲンが少ない天然パルプを100%使用した床材です。 健康チェックしやすい白マット。 ウンチやオシッコのチェックがしやすい！ ふわふわだから優れた通気性。 【材質/素材】 バージンパルプ 【原産国または製造地】 日本 【使用方法】 ご使用の前によくもみほぐしてください。ほぐす時に、粉塵に気をつけてください。 本製品を袋から出し、ケージ内に3〜5cm程度の厚さに敷き詰めてください。 生体の大きさや習性に合わせて、深さを調整してください。 汚れがひどくなった場合やニオイがきつくなった場合は、必要に応じ・・・続きは下へ