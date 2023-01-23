『ゴルフ レディース/女性用 チャンピオン モックネックシャツ CWYG402【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 05時 16分に出品され04月11日 05時 16分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ホワイト ／ ブラック ／ ネイビー

素材 ポリエステル80%×ポリウレタン20%





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モックネックシャツ