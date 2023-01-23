『アウトドア マット 枕 コンパクト ソロキャンプ ソロキャン シュラフ 寝袋 寝具 日除け 軽量 折りたたみ 夏 レジャー 海 ビーチ Lo【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 04分に出品され03月23日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドア マット 枕 コンパクト ソロキャンプ ソロキャン シュラフ 寝袋 寝具 日除け 軽量 折りたたみ 夏 レジャー 海 ビーチ Lo



【商品説明】

・これひとつでどこでも寝れる顔用シェード「フェイスサンシェード」

・光線約97%カットするアルミを使用した三層構造で、光や熱を完全シャットアウト。

・巻きつけるだけ簡単！コンパクトサイズにできるためどこでも持ち運びが可能！

・遮音効果で何にも邪魔されずに極上の睡眠を。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。