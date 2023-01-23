『ハム ギフト 敬老の日 お中元 御中元 おつまみ 肉のイイジマ 肉 詰め合わせ お肴セット ハンバーグ ソーセージ ウインナー ベーコン コ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 31分に出品され03月16日 17時 31分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハム ギフト 敬老の日 お中元 御中元 おつまみ 肉のイイジマ 肉 詰め合わせ お肴セット ハンバーグ ソーセージ ウインナー ベーコン コ
【商品説明】
・あらびきスモーク：4本入り×1袋・ロースハム：約80g×1袋・ももハム：約80g×1袋・熟成ベーコン：約80g×1袋・常陸牛コンビーフ：120g×1本・常陸牛ハンバーグ：100g×2個
・エコ化粧箱入り
・冷凍便
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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306 入札履歴
終了
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