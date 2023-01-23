『GoPro公式 スポーツキット(チェストマウント*ハンドルバーマウント*コンパクトケース) * AKTAC-001 [国内正規品]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 24分に出品され03月23日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクション撮影用として特に人気のマウント 2 種類がお買い得
Chesty (パフォーマンス チェスト マウント) で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能
ハンドルバー/シートポスト/ポール マウントは、さまざまなポールに固定して簡単に斬新な視点を実現
カスタマイズ可能なコンパクト ケースに収納
警告: Chesty の対象年齢は 14 歳以上です。身体の接触を伴う活動では負傷するおそれがあります。アドベンチャー中の Chesty の装着には十分にご注意ください。
家電＆カメラ:カメラ:アクセサリ
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落札価格8163円
142 入札履歴
終了
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