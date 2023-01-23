『REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A9 ユピテル カーナビ(YEAR) / MOGGY)用+B2+C2) RM25-A9-【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 21時 29分に出品され05月03日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクションカメラ、ウェアラブルカメラアクセサリー

【商品名】

REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A9 ユピテル カーナビ(YEAR) / MOGGY)用+B2+C2) RM25-A9-



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。