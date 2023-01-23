『タカショー KBM-20T 二段組木（丸） タナリスCY加工 W1000×H600mm、φ100mm×2本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 07時 04分に出品され04月19日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,157円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タカショー KBM-20T 二段組木（丸） タナリスCY加工 W1000×H600mm、φ100mm×2本
商品名：タカショー KBM-20T 二段組木（丸） タナリスCY加工 W1000×H600mm、φ100mm×2本
管理コード：56314200
規格：W1000×H600mm、φ100mm×2本
タカショーPROEX 2014〜2015上期総合カタログ掲載ページ P.941
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落札価格8157円
226 入札履歴
終了
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