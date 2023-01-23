『JIMMY CHOO トートバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 26分に出品され03月28日 13時 26分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます【



ブランドの魅力】

JIMMY CHOOは、ラグジュアリーブランドとして知られ、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。このトートバッグは、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【デザインと機能性】

シンプルでありながらもスタイリッシュな黒のトートバッグは、どんなスタイルにも合わせやすく、持ち運びにも便利です。大きなサイズ感で、収納力も抜群です。





【サイズ】

サイズは、必要なアイテムをしっかりと収納できるため、実用性も兼ね備えています。

ノートパソコン入れられます

肩掛けも出来ます



- ブランド: JIMMY CHOO

- モデル名: トートバッグ





多少のスレあり 気にならない程度ですが あくまでこちらの判断です

届いてからのすり替え防止の為返品不可とさせて頂きます



発送の時 畳む感じの発送となります ご了承の程よろしくお願い致します



特徴···マチあり

10枚、15枚目に載せてる タグは外せれるようになってます

自分で結ぶ様になってます



★お値下げ不可ですが たまに タイムセールする事はあります



★すり替え防止！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JIMMY

CHOO

トートバッグ

黒