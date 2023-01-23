『3個セットHI DISC DVD-R 4.7GB 100枚スピンドル 1?16倍速対応 ワイドプリンタブル HDDR47JNP100【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 23分に出品され03月21日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

【3個セット】HI DISC DVD-R 4.7GB 100枚スピンドル 1?16倍速対応 ワイドプリンタブル HDDR47JNP100



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・入数：100

・盤面印刷：可 / 印刷面：ワイド

・種類：PC用 / 記録面：片面1層 / 16倍速

・著作権保護：非対応

・規格：DVDメディア-R / 容量(GB)：4



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。