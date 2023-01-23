『SIRTFL CCシャンプー モイスト ( 400ml*6個セット )【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 00時 59分に出品され04月07日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SIRTFL CCシャンプー モイスト/シャンプー/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】新谷酵素/・単品JAN：4571494386346/【SIRTFL CCシャンプー モイストの商品詳細】とぅるん！うるつや髪へ。モイスチャーマグネットが頭皮と髪にしっかり付着し、うるおいを貯蓄。さわやかで清潔感のあるローズ＆シトラスの香り【販売名】サートフル CCシャンプーモイスト/cate35251