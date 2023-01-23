『ARCHISS 2画面 液晶 ディスプレイアーム ガススプリング式 水平 4軸 クランプ/グロメット 固定方式対応 17-32インチ対応 各【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 09時 51分に出品され04月27日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ARCHISS 2画面 液晶 ディスプレイアーム ガススプリング式 水平 4軸 クランプ/グロメット 固定方式対応 17-32インチ対応 各



【商品説明】

・取り付け方式:クランプ方式/ グロメット方式

・取付可能天板: クランプ: 20〜80mm/ グロメット: 20〜40mm

・対応モニターサイズ: 17-32インチ

・対応規格: VESA 75x75mm/ 100x100mm

・耐荷重: 8kgまで(1つのアームに対し)



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 5.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。