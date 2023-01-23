『トレンチコート メンズ チェスターコート バイカラー おしゃれ ダブルコート ロングコート スプリングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 06分に出品され03月26日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 トレンチコート メンズ チェスターコート バイカラー おしゃれ ダブルコート ロングコート スプリングコート



色 黒+ベージュ ネイビー+杏色



サイズ M L XL 2XL 3XL 4XL



素材：ポリエステル

中国製



※サイズはロット生産である為、1~3CMの誤差が生じる場合がございます。

※お使いの画面と実際のお色に若干の差がある場合がございます。

※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。

※ベルト、飾りやインナーなどは含みません。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

コート、アウター タグ トレンチコート

メンズ

チェスターコート

バイカラー

おしゃれ

ダブルコート

ロングコート

スプリングコート